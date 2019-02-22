Рецепт острых куриных стрипсов для мужчин
Шеф-повар итальянской компании Mutti подготовил для вас рецепт второго блюда, которое можно будет с гордостью поставить на праздничный стол.
Вам понадобится: 480 граммов куриного филе, 1 чайная ложка картофельного крахмала, 1 лимон, 1 перец чили, 75 граммов томатной пасты Mutti, 4 столовых ложки оливкового масла, 1 стакан белого вина, три веточки петрушки, соль и перец.
Способ приготовления
Порежьте куриное филе на маленькие полоски и обваляйте их в картофельном крахмале. Приправьте мясо солью и перцем.
Разогрейте в сковороде оливковое масло и выложите куриное филе. Добавьте в сковороду белое вино и томите на медленном огне до его полного выпаривания. Мелко нарежьте перец чили и лимон вместе с кожурой. Вместе с томатной пастой добавьте массу перца чили и лимона к курице.
Потомите ингредиенты на медленном огне еще 10 минут. Украсьте блюдо петрушкой и подавайте.
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