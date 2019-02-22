Рецепт острых куриных стрипсов для мужчин

Cовсем скоро мы будем поздравлять сильную половину человечества с 23 февраля. Из года в год мы задаем друг другу один и тот же вопрос: "Так что же подарить нашим мужчинам?". Как известно, лучшие подарки те, что сделаны своими руками. Так почему бы не порадовать любимого праздничным меню с "мужским характером"?

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