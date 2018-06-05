Прозрачность работы, быстрота и достоверность информации – все эти преимущества сделали технологию блокчейн настоящей революцией в сфере высоких технологий. Большую выгоду от внедрения криптографии может получить индустрия туризма, уверен бизнесмен и инноватор Александр Шульгин. По его мнению, блокчейн способен повысить качество и точность обмена информацией между сторонами, причем как с точки зрения транзакционных данных, так и относительно финансовых переводов.

Криптография для трэвел

ПО ТЕМЕ Александр Шульгин: Будущее за токенами и блокчейном

Вопросы, связанные с использованием технологии блокчейн в трэвел-индустрии обсуждали участники закрытой встречи SHULGIN2.0.3.5, которая прошла в Москве. Организатором мероприятия выступил известный российский бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин. Среди гостей отметились первые лица пятизвездочных отелей Москвы и России и представители индустрии гостеприимства премиального сегмента. Приглашенной звездой мероприятия стал генеральный директор Forbes Travel Guide Джерри Инзерилло.

Блокчейн, уверен Шульгин, может улучшить процесс взаимодействия клиентов непосредственно с поставщиками услуг. Революционная технология фактически делает ненужными третьих лиц – посредников. Таким образом сокращаются расходы, что позволяет продавцу максимизировать прибыль, а клиенту – найти наиболее подходящий под его потребности тур.

Один из примеров успешного использования криптографии в трэвел-индустрии – остров Аруба. Это небольшое самоуправляющееся государственное образование с населением чуть более 100 тысяч человек. Аруба - один из центров туризма в Карибском бассейне: ежегодно страну посещают 1,5 миллиона туристов, индустрия путешествий и сопутствующая инфраструктура развиваются на острове стремительными темпами. Сотрудничество с двумя крупными авиакомпаниями – Lufthansa и New Zealand Airlines, а также с Windeng Tree, специализирующейся на трэвел-технологиях, сделали Арубу первой в мире территорий, где технология блокчейн внедряется в туристическую отрасль.

Построенная на блокчейне распределительная платформа свяжет многочисленные небольшие отели Арубы с потенциальной клиентской базой. Основанная на протоколе Эфириум, платформа использует децентрализованную блокчейн-систему, которая включает так называемые умные контракты (smart contracts). Они предлагают более эффективный, настраиваемый и безопасный интерфейс для взаимодействия между клиентами и продавцами.Участники системы будут владеть токенами, которые нужны для проведения транзакций бронирования и размещения ресурсов.

Внедрение криптографии – часть всеобъемлющего плана по реализации на Арубе стратегии "Умный остров". Программа нацелена на то, чтобы полностью перевести страну на возобновляемую энергию к 2020 году, рассказывает бизнесмен. Также в регионе, который получает большую часть доходов от туризма, карибская криптовалюта "Битт" поможет местным островам снизить зависимость от иностранных банков – и, следовательно, уменьшить зачастую чрезмерные сборы и пошлины.

В дальнейшем, уверен Шульгин, это позволит увеличить туристические предложения региона посредством снижения стоимости накладных расходов для местных гостиниц.

Комиссионные излишки

По словам Александра Шульгина, многие независимые отели жалуются на несправедливо высокие комиссионные вознаграждения, взимаемые онлайн-системами по бронированию гостиниц (Online travel agent, OTA). Отельеры сокрушаются, что из-за этого они вынуждены повышать тарифы для гостей более чем на 25%.

Как это происходит? Отельер назначает цену на тот или иной номер и начинает искать клиентов. Здесь есть две возможности: собственный сайт или выход на OTA, через которые можно продвигать свои услуги (Booking, Expedia, Agoda и другие). Естественно, онлайн-системы берут комиссию за свои услуги, что вынуждает поставщика услуг повышать стоимость гостиниц для конечного потребителя.

Беппо Бьюкенен-Смит из отеля Isis of Eriska Hotel and Spa в Шотландии говорит, что Booking и LateRooms взимают комиссию в размере от 15 до 25 процентов от той суммы, которую платит клиент. Из-за этого отели вынуждены повышать цену номера, чтобы покрыть потери. В свою очередь, Ян Дэвис из Ellingham House в Северном Уэльсе приводит такой случай: "Гость заплатил 950 фунтов стерлингов через сайт онлайн-бронирования, из которых 220 фунтов – комиссия".

Как утверждают отельеры, сервисы онлайн-бронирования могут заблокировать доступ к данным клиента, таким образом ограничив прямой контакт между туристом и гостиницей. Кроме того, они могут заставить отельеров не использовать их собственные вебсайты, дабы не уменьшить прибыль букинга.

Между тем влияние сервисов онлайн-бронирования на отельеров непостоянно. Чем выше зависимость отеля от клиентов с сайтов-агрегаторов, тем хуже условия, наложенные на владельца. Комиссионные ставки, выплачиваемые более крупными сетями, такими как Hilton, значительно ниже – от 10% до 15%.

В настоящее время мировая гостиничная индустрия оценивается в 500 миллиардов долларов в год. По приблизительным подсчетам, излишние траты отельеров и гостей доходят до колоссальной суммы – 125 миллиардов долларов, напоминает бизнесмен.

Почему же сервисы онлайн-бронирования так популярны?

Прежде всего, уверен Шульгин, это недостаток доверия к гостиничной индустрии, особенно к независимым отельерам. Как гласит исследование Phocuswright, путешественники выбирают агрегаторы гостиниц как наиболее заслуживающие доверия.

"Доверие" между тем построено на нескольких факторах: удобный интерфейс, разнообразие выбора, поиск с соответствующими результатами, различные варианты бронирования, многочисленные обзоры, фотографии и статьи. Это заставляет клиента чувствовать себя полностью защищенным.

"При этом позволить себе значительные маркетинговые бюджеты могут только крупные гостиничные сети. Конечно, крошечные отели запускают собственные сайты, чтобы привлекать гостей. Но когда дело доходит до обновления онлайн-ресурса с сезонными предложениями, наполнения его качественным контентом и попадания в топ поисковых систем, малым предприятиям не хватает средств на покрытие этого минимума", – подчеркивает создатель клуба SHULGIN 2.0.3.5.

В этом одно из принципиальных отличий небольших независимых отелей от сервисов онлайн-бронирования, которые тратят огромные деньги на рекламу в Google, Yahoo, Yandex и Baidu. Как сообщает Reuters, только Booking.com тратит на рекламу восемь миллиардов долларов в год. Это гарантирует, что их веб-сайты всегда будут расположены на вершине результатов запросов в поисковых системах.

Но именно маленькие независимые отели являются удобной площадкой для распространения блокчейн-технологии, полагает консультант по туризму и директор

HospitalityTechGuru Харви Норман. Конечно, отмечает он, будут определенные затраты на установку новой технологии. Разуемеется, отельеры сначала должны оценить инновационную систему, прежде чем отказаться от традиционных способов ведения бизнеса.

Внедрение технологии блокчейн также немыслимо без наличия квалифицированной рабочей силы. Поскольку криптография нарушит сложившийся баланс сил для агрегаторов гостиниц, отельеры ожидают столкнуться с некоторым сопротивлением. Но большая часть экспертов полагает, что это будет беспроигрышная ситуация для отельеров и сервисов онлайн-бронирования.

Смарт-контракты на бронирование

Даже в контексте автоматизации (автоматическое обновление доступности номера на веб-сайте отеля) многие этапы бронирования выполняются вручную и, следовательно, неэффективны и ненадежны. Цепочка блоков, составляющая основу технологии блокчейн, гарантирует, что все транзакции управляются умными контрактами, которые записывают правила отношений между сторонами в виде специального кода, добавляет Шульгин.

Смарт-контракты также гарантируют защиту от мошенничества. Пользователи системы блокчейн в индустрии трэвел будут защищены, к примеру, от ложных заказов (со стороны клиента) или дубликата номеров (со стороны отельеров).

Конечно, есть и определенные трудности на пути внедрения блокчейна в индустрию трэвел. По словам основателя RockCheetah Роберта Коула, внедрение криптографии в индустрию гостеприимства сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, это интеграция с прошлыми системами, во-вторых, – низкая скорость на цепочке блоков. К примеру, традиционная система резервирования способна обрабатывать 250 000 транзакций в секунду. Более низкие скорости просто неприемлемы. Данные проблемы еще ждут своего решения.

Безопасно, недорого, прозрачно

Итак, подведем итоги. Что даст технология блокчейн индустрии туризма? Во-первых, повышение безопасности операций как для клиента, так и для отельера. Во-вторых, снижение расходов: криптография позволит сэкономить значительные средства для обеих сторон, убрав посредников между ними, кроме того, децентрализованная сеть уменьшает расходы на технологическую инфраструктуру.

В-третьих, блокчейн значительно повышает прозрачность проводимых операций. Общедоступная цепочка блоков является единственным правдивым источником информации. Какое-либо изменение и искажение представленных данных в системе блокчейн попросту невозможно. Открытый и прозрачный регистр обеспечивает эффективный мониторинг и аудит участников, надзорных органов и регуляторов.