Голая супермодель рухнула со скалы (видео)

Известную модель и актрису Кейт Аптон смыло со скалы в море. Журнал Sports Illustrated опубликовал видео инцидента.

Одна из самых сексуальных моделей в мире (так считают поклонники Кейт Аптон) позировала для фотосессии топлесс. Точнее, на девушка была только легкая прозрачная юбка.

Но и этой части туалета Кейт лишилась, когда на прибрежную скалу, где расположились они с фотографом, обрушилась неожиданно большая волна. К счастью, девушка почти не пострадала, поскольку рухнула не на скалу, а в воду. Зато фото-и видеоаппаратура успела запечатлеть все прелести блондинки.

Испуганная съемочная группа бросилась на помощь звезде. Однако сама Кейт вообще не переживала – она улыбалась и была готова к съемке. Вскоре модель опять стояла на том же коварном утесе, прикрывая руками бюст и улыбаясь в камеру. Позднее выяснилось, что у нее небольшие ушибы и ссадины на ногах, но звезда не подала виду и продолжила работу,

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) Фев 13, 2018 в 10:08 PST

Кейт Аптон – американская модель и актриса. Девушке всего 25 лет, но свою карьеру она начала в 16. В 2008 году она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. С 2011-го снимается в кино. Она сыграла уже в шести фильмах и не собирается останавливаться.

В модельном деле ей помогли долгие занятия спортом – девушка с детства занималась конкуром. Это преодоление препятствий верхом на лошади. Кейт трижды побеждала на APHA Reserve World Championship среди наездников 13-14 лет.

Публикация от Kate Upton (@kateupton) Дек 31, 2017 в 4:06 PST

Описанная изданием The Daily Mail съемка для Sports Illustrated проходила в октябре прошлого года на острове Аруба в Карибском море. Однако журнал опубликовал видео только сейчас.