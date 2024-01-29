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Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные

Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные
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Лента собрала сотни миллионов рублей, обогнав "Бременских музыкантов" и вторую часть "Холопа ".

Долгожданная премьера состоялась в минувшую пятницу, сообщает телеканал "360". За первые три дня фильм "Мастер и Маргарита" собрал 425 миллионов рублей. Сейчас его показывают как в российских, так и в зарубежных кинотеатрах.

Лента смогла обогнать лидеров новогоднего проката. За минувшие выходные "Бременские музыканты" смогли собрать только 123 миллиона, а "Холоп 2" 122,5 миллионов, соответственно. Четвертая и пятая строчки рейтинга у военной драмы "Воздух" и продолжения сказочной истории "Три богатыря и Пуп Земли".

Отметим, что не все критики оставили восторженные отзывы о фильме "Мастер и Маргарита". кто-то же и вовсе акцентировал внимание на поведении режиссера Михаила Локшина, пишет "Царьград".

Ранее создатели фильма объясняли, что не пытались придерживаться художественной точности. Лента – интерпретация одноименного романа, который не теряет популярности уже многие годы. RT напоминает, что главные роли в новой адаптации сыграли супруги Евгений Цыганов и Юлия Снегирь.

29 января 2024, 06:51
Премьера фильма "Мастер и Маргарита". Фото: © Alexey Belkin\Business Online Kazan/ www.globallookpress.com
www.kinobusiness.com• Требует проверки

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