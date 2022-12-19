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Кино
9 любимых новогодних фильмов СССР

9 любимых новогодних фильмов СССР

Редакция Дни.ру продолжает радовать Вас подборками новогодних фильмов для уютного вечера и праздничной атмосферы. Сегодня Вас ждут самые любимые и светлые новогодние кинокартины, сделанные в СССР.
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Есть в советских фильмах особая магия, которая не подвластна течению времени. Как только глаза видят знакомую с самого детства тускловатую картинку, воображение само дорисовывает недостающие части...

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Дедушка и папа принесли холодную пахнущую елку, которой случилось сразу же уколоть свой любопытную палец. Мандарины, которые вы с мамой, предварительно обернув в резные салфетки, развесили на елке. Свое неуемное желание каждые пять минут заглядывать под елку, криво поставленную в стеклянную трехлитровую банку, чтобы проверить: не появился ли там сникерс или новенький йо-йо.

И, пусть с тех пор прошло уже несколько десятков лет, кто-то из нас приобрел мудрость, а кто-то – седину, стоит лишь нажать на кнопку воспроизведения, и каждый из нас вновь оказывается в том дивном мире детства, любви и беззаботности.

Первое место в подборке лучших советских новогодних картин редакция Дни.ру в этом году отдаст картине "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961). Это великолепнейшая экранизация повести Гоголя "Ночь перед Рождеством". История, в первую очередь, о любви. Той, ради которой можно и звезду с неба достать, и черта оседлать, и саму Великую Императрицу просить о подарке для любимой.

"Карнавальная ночь" (1956) – история о том, как черезчур правильный директор Дома Культуры хочет помешать проведению новогоднего праздника, а молодой коллектив пытается ему помешать. Сюжет, подкупающий советской простотой и показывающий, что даже самый скромный человек может преодолеть свои страхи.

"Морозко" (1964) – здесь и красавицы в кокошниках, и огромные белые грибы как на картинке, и резные терема посреди заснеженных лесов, а также избушки на курьих ножках. Картина, которая показывает, что учиться доброте в зрелости ой как трудно, а иногда и вовсе невозможно.

"Чародеи" (ТВ, 1982) – заставит вас перенестись в мир, где Москва соседствует с Китежградом, в университете учат проходить сквозь стены, бытовые предметы наделены волшебной силой, а чары разрушаются поцелуем. Восемь волшебных палочек из десяти, плюс одна за молодого Абдулова.

"Снежная королева" (1966) – волнительная и трогательная история о мальчике по имени Кай, которого околдовала и похитила могущественная колдунья Снежная королева. Разумеется, под сковывающим сердце сюжетом, скрыта мораль о вере и отваге маленькой Герды, не устрашившейся долгой и опасной дороги ради спасения близкого.

Есть в сегодняшней подборке и место для советских мультфильмов, которые прекрасны в своем простом, но поучительном сюжете, начисто лишенном насаждаемой извне повестки, а также в отсутствии Голливудской идеальности каждого персонажа.

"Падал прошлогодний снег" (ТВ, 1983) – если вкратце, то это пластилиновая история о том, как любимая жена отправила главного героя за елкой. 11 пластилиновых сказочников из 10. Просто посмотрите!

"Двенадцать месяцев" (1956) – в этом мультфильме не нужно ломать голову над хитросплетениями сюжета, достаточно просто окунуться в атмосферу праздника и волшебства. Злая мачеха отправляет падчерицу в лес за подснежниками в канун Нового года: королева заявила, что Новый год не наступит пока она не получит корзину весенних цветов... История о доброте, взаимопомощи и перевоспитании.

"Зима в Простоквашино" (1984) – поможет порадоваться новым кедам Шарика, узнать, что такое вигвам. Кроме того, герои научат зрителей чинит телевизор, чтобы вместо паутины на нем было видно ещё и дядю с большими усами. И, напоследок, герои любимого мультфильма на собственном примере покажут, как важен спорт для семейного благополучия.

"Щелкунчик" (1973) – невероятная история, где ночные превращения переплетутся с придворными балами, уродливая елочная игрушка станет прекрасным принцем, а скучная жизнь вчерашней юной уборщицы закружится в хороводе триуфма. Стеклянные елочные игрушки обернутся храбрым войском, палящим в войско Мышиного короля из пушек, заряженных конфетти. Триумф, разворачивающийся под бессмертную музыку П. И. Чайковского.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2022, 06:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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