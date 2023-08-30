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Среда 30 августа

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"Начинают бушевать гормоны": побег 16-летней фигуристки Горбачевой объяснила тренер

"Начинают бушевать гормоны": побег 16-летней фигуристки Горбачевой объяснила тренер
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Скандальная выходка юной чемпионки поставила на уши всю страну. Фигуристка Алина Горбачева заставила поволноваться немало людей – и кинологов, и полицейских, и водолазов...

16-летняя звезда спорта пропала с радаров 28 августа. Сутки перепуганная мать девочки и специалисты разнообразных ведомств занимались поисками. Поговаривали, будто фигуристка Алина Горбачева поссорилась со своей наставницей, у которой жила много лет, оттого и решила исчезнуть.

К счастью, уже 29 августа пропажу обнаружили — в кинотеатре. Чемпионка призналась, что ночевала в подъезде, а причину своего побега озвучивать не стала. Поэтому Пятый канал связался с тренером и психологом фитнес-центра Марией Волынкиной. Она объяснила дерзкий поступок юной особы.

По словам эксперта, в подростковом возрасте детям тяжело и физически, и психически — растет организм. Алина Горбачева как раз находится на этапе формирования взрослой личности.

"Начинают потихонечку бушевать гормоны. И девочка превращается уже в девушку", — поделилась мнением тренер.

По мнению Волынкиной, побег фигуристки связан с нехваткой внимания к ее персоне. Подросткам очень важно быть услышанными, понятыми, высказываться близким и делиться с ними внутренними переживаниями. Поэтому Алина Горбачева, вероятнее всего, выразила протест, не получив достаточной поддержки от взрослых.

30 августа 2023, 15:45
Алина Горбачева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото:A. G. Holesch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

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