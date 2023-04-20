Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Четверг 20 апреля

16:20"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 16:00Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации 15:40Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак 15:20Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики 15:00Редкое солнечное затмение наблюдалось 20 апреля 14:40Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали 14:20Мальчик! Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз 14:00В центре Москвы обнаружены человеческие останки 13:40Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку 13:20"Оплатил полет и съемку": засветившая фингал Пересильд рассказала о пристроившемся сзади олигархе 13:00На подмосковной ферме начался пожар из-за пала травы 12:40"Замуж": Застуканную с мужиком дочь Успенской сняли в свадебном платье и фате 12:20"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 12:00Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 30 апреля 11:20Вяло висит: Трясущий дряхлым органом Тарзан довел Королеву до смеха 11:00Разбитая горем Навка озвучила последние слова Костомарова: Ценить эту жизнь 10:40"Поставить на карандаш": Тюльпанов вынес вердикт севшему в лужу Пригожину 10:20Станет папочкой: Решившийся на развод 90-летний Киркоров оплатил ЭКО своей молодухе 10:00"В кружевах траурных": россияне прощаются с усыпанной цветами Волочковой 09:40Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой 09:20В России снизилась доступность жилья 09:00Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве 08:40Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка 08:20За 5 лет "однушки" подорожали на 63% 08:00Убирайте камеры: сбежавшего от жены Ревву спалили посреди толпы разгоряченных красоток 06:11Собачья конура: плюнувший на звездную бабушку Пресняков показал свое убогое жилье 04:09Почему нас привлекают люди с одинаковыми недостатками: объяснил психолог 02:19На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж 00:11Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта 21:56Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 21:20"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать 20:18"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест 18:49"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию 17:47"Нужен кто-то более солидный": унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес" 17:20Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса 17:00"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 16:40"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк 16:20"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами 16:00"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели 15:40Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону 15:20В Дзержинске загорелся склад площадью 4 тысячи "квадратов" 15:00"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей 14:40Ситуация ухудшилась: взмолившаяся о здоровье жена Петросяна не вылезает от врачей 14:20Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 14:00От женатого мужика: показавшая животик Бузова раскрыла правду о беременности 13:40"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя 13:20Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы 13:00"Я выбрал себе жену!": Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской 12:40Вставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть 12:20В Балашихе мать убила ребенка и покончила жизнь самоубийством
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации

Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации
157

От чиновницы требуют выкуп.

Резонансное чрезвычайное происшествие произошло в минувший вторник, 18 апреля. Неизвестные похитили мать помощницы члена Совета Фонации РФ Андрея Шевченко. В верхней палате парламента он представляет Оренбургскую область.

По данным издания URA.RU, злоумышленники потребовали у дочери пенсионерки выкуп в размере двух миллионов рублей. По данным телеканала "360", Елена Силкина начала получить многочисленные звонки. Когда чиновница взяла трубку, неизвестный мужчина заявил о необходимости собрать денежную сумму.

Когда помощница сенатора убедилась, что это не розыгрыш, она обратилась в полицию. На данный момент правоохранительные органы занимаются поиском 76-летней женщины и ее похитителей, уточняет портал "Вести Подмосковья".

20 апреля 2023, 16:00
Фото: pixabay.com
Telegram-канал Baza✓ Надежный источник

В центре Москвы обнаружены человеческие останки

В центре Москвы обнаружены человеческие останки
ЧП в столице. В одной из столичных музыкальных студий в ходе ремонтных работ случилось чрезвычайное происшествие.

На подмосковной ферме начался пожар из-за пала травы

На подмосковной ферме начался пожар из-за пала травы
Пожар удалось быстро потушить. Пал травы в поле привел к возгоранию фермы в деревне в Раменском.

Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве

Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве
Ребенку два года. В Москве родители не уследили за ребенком, и он умудрился глотнуть жидкость для чистки унитазов.

В Дзержинске загорелся склад площадью 4 тысячи "квадратов"

В Дзержинске загорелся склад площадью 4 тысячи "квадратов"
Огонь быстро распространился. В Нижегородской области загорелся склад в городе Дзержинск.

"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя

"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя
Животное скончалось через 10 дней. Зоозащитники обратились в полицию Ленобласти из-за страшной гибели собаки.

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 19/04СрдОтец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 19/04Срд"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 20/04Чтв"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 19/04Срд"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию 19/04СрдБледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели