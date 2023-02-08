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Среда 8 февраля

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Чудом выжил: измученного ребенка с маленьким другом на руках вытащили из-под завалов рухнувшего дома

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Землетрясение в Турции едва не погубило крошек.

Человечество стало забывать свое истинное предназначение, и природа периодически напоминает ему об этом. Жуткое землетрясение в Турции, которое унесло более 7 тысяч жизней, тому пример. Однако в рамках этой трагической истории появилась и добрая весть. На собственном примере простой ребенок показал, что значит быть человеком, а не казаться.

В результате стихийного бедствия 13-летний мальчик 55 часов не мог выбраться из-под завалов рухнувшего дома, но чудом выжил. Когда спасатели обнаружили его, на руках у потерпевшего сидел волнистый попугай. Юноша не бросил маленького друга в беде, даже на грани смерти берег его как зеницу ока.

Как передает телеканал "360", вызволенного после землетрясения в Турции мальчика передали врачам, а он в свою очередь оставил пернатого товарища на попечение своей тете. Она сразу напоила и покормила попугая.

8 февраля 2023, 19:00
Фото: Shadati/XinHua/www.globallookpress.com
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