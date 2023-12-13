Двое пенсионеров и семилетний ребенок погибли при пожаре в Лыткарино

Из-за возгорания в одной из квартир три человека погибли и семь пострадали.

Пожар в подмосковном Лыткарино произошел в ночь на 13 декабря. Телеканал "360" уточняет, что огонь вспыхнул в одной из квартир в доме на Первомайской улице. Происшествие, как уточняется, унесло жизни троих родственников. Также семь человек пострадали.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" пишет, что квартира находилась на первом этаже трехэтажного дома. Как уточняется, звонок в экстренные службы поступил около полуночи. Двоих пенсионеров, мужчину 63 лет и женщину 62 лет, а также семилетнюю девочку спасти не удалось. Они скончались до приезда медиков. Сообщается, что шесть человек были доставлены в больницу, пятеро из них – дети. Седьмая пострадавшая, 82-летняя пенсионерка, от госпитализации отказалась.

RT пишет, что, по данным следствия, причиной пожара стало замыкание электрического щита. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров, его удалось ликвидировать во втором часу ночи. Установления всех обстоятельств случившегося будет проходить под контролем прокуратуры города Лыткарино.