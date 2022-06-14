Отважная жительница Приморья отбила ребенка у медведя обычной лейкой

Семья местной жительницы Елены Косач работала на дачном участке, когда туда явился медведь. Зверя не остановил забор, ограждающий частное владение. Первой хищника заметила девочка – она стала убегать, чем и привлекла внимание медведя. Страшный зверь накинулся на ребенка и стал его рвать.
Поливавшая огород Елена не растерялась и с обычной лейкой в руках кинулась отбивать ребенка. Разъяренный хищник тогда перекинулся на отважную женщину, но она успела схватить девочку и побежать в дом. О том, как все происходило, телеканалу "360" рассказала дочь бесстрашной героини. Елена пережила шок. Сейчас она приходит в себя и долечивает раны дома. Что касается пострадавшей девочки, то она еще в больнице, но уже идет на поправку.