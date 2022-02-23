Мощный взрыв у телецентра в Донецке: подробности

В ночь на 23 февраля в Донецке возле четырехэтажного здания телецентра прогремел мощный взрыв. Грохот был хорошо слышен в Ворошиловском и Киевском районах столицы Донецкой Народной Республики. Как сообщали журналисты, видимого возгорания и столбов дыма не было.
Генеральный директор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, который находился в тот момент в здании телецентра, предположил, что кто-то бросил самодельное взрывное устройство через забор. По его словам, взрыв выбил стекла на всех этажах.
О самодельном устройстве сообщили и власти республики. Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниид Безсонов отметил, что, несмотря на отсутствие поражающих элементов у взрывчатки, на месте образовалась воронка. Он допустил, что произошедшее является предупреждением представителям СМИ.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Представители ДНР и ЛНР рассказали об участившихся обстрелах со стороны Украины. 18 февраля началась эвакуация жителей республик в Россию. В понедельник, 21-го, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.