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Политика
Мощный взрыв у телецентра в Донецке: подробности

Мощный взрыв у телецентра в Донецке: подробности

Гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин рассказал о случившемся.
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В ночь на 23 февраля в Донецке возле четырехэтажного здания телецентра прогремел мощный взрыв. Грохот был хорошо слышен в Ворошиловском и Киевском районах столицы Донецкой Народной Республики. Как сообщали журналисты, видимого возгорания и столбов дыма не было.

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Генеральный директор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, который находился в тот момент в здании телецентра, предположил, что кто-то бросил самодельное взрывное устройство через забор. По его словам, взрыв выбил стекла на всех этажах.

О самодельном устройстве сообщили и власти республики. Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниид Безсонов отметил, что, несмотря на отсутствие поражающих элементов у взрывчатки, на месте образовалась воронка. Он допустил, что произошедшее является предупреждением представителям СМИ.

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Представители ДНР и ЛНР рассказали об участившихся обстрелах со стороны Украины. 18 февраля началась эвакуация жителей республик в Россию. В понедельник, 21-го, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 10:42 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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