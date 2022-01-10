В подмосковной Шатуре поймали наркодилера с "коллекцией" веществ на полкило

В подмосковной Шатуре полицейские задержали 21-летнего парня. При себе у молодого человека обнаружили 60 свертков с наркотиками. Как сообщает "Царьград", общий вес веществ превысил 400 граммов.
После экспертизы стало понятно, что содержимое свертков является наркотическими средствами: марихуаной, N-метилэфедроном, так называемым спайсом. По данным "Подмосковья сегодня", задержанный пояснил, что он должен был все это сбыть через закладки. На молодого человека завели дело по статье 228.1 УК РФ и заключили под стражу.