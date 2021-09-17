Пожилая россиянка умерла на Кипре после заплыва в море

Пожилая российская туристка умерла на Кипре после купания в море. Ей стало плохо после выхода на сушу.

Инцидент произошёл на пляже около Ларнаки. После заплыва 81-летняя женщина потеряла сознание при выходе из воды. Неравнодушные очевидцы происшествия пытались оказать ей первую помощь, а позже к ним присоединились врачи и спасатели. Тем не менее, пенсионерка скончалась. Причина её смерти остаётся неизвестной: предполагается, что она будет установлена в ходе экспертизы, сообщает Life.ru.