Буйный мужчина порезал двух пенсионеров в Петербургской больнице

В Петербурге в городской больнице №26 в ночь на понедельник случилась поножовщина. 51-летний мужчина поссорился с соседями по плате, схватил нож и набросился на пенсионеров.

Одному он нанес удар в область живота, а второму в район затылка. Как сообщает "Царьград", нападавшего удалось остановить сотрудникам больницы. Полиция занялась выяснением обстоятельств.