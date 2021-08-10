Буйный мужчина порезал двух пенсионеров в Петербургской больнице

В Петербурге в городской больнице №26 в ночь на понедельник случилась поножовщина. 51-летний мужчина поссорился с соседями по плате, схватил нож и набросился на пенсионеров.
Одному он нанес удар в область живота, а второму в район затылка. Как сообщает "Царьград", нападавшего удалось остановить сотрудникам больницы. Полиция занялась выяснением обстоятельств.
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