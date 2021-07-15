В Москве на мотоцикле разбился известный акушер-гинеколог

Врач ехал на своем мотоцикле по Лермонтовскому проспекту, как вдруг наперерез ему выехал "Ниссан". Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и "выскочил" на красный свет. В итоге байкер не успел среагировать и врезался в машину.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. Им оказался 49-летний Феликс Лернер, известный в Москве акушер-гинеколог.
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