В Москве 2 человека пострадали при падении лифта

Серьезный инцидент произошел в российской столице. По данным прессы, в здании склада упал лифт.
В результате случившегося пострадали два человека, передает RT. Получивших травмы рабочих госпитализировали.
Серьезный инцидент произошел в российской столице. По данным прессы, в здании склада упал лифт.
В результате случившегося пострадали два человека, передает RT. Получивших травмы рабочих госпитализировали.
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