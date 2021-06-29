Жители Майами бьют тревогу из-за трещин в квартирах после обрушения дома

Жители в Майами-Бич сообщили о том, что стены квартир в районе, где они живут, пошли трещинами. Уточняется, что это произошло после обрушения жилого дома.
По информации "Царьграда", людей даже не удосужились эвакуировать. Им предложили добровольно покинуть занимаемые жилые помещения. Мэр города заявил о необходимости предпринять меры для того, чтобы исключить возможность обрушения построений в дальнейшем.
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