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Происшествия
Глава Ryanair: На пилотов рейса с Протасевичем оказывалось "значительное давление"

Глава Ryanair: На пилотов рейса с Протасевичем оказывалось "значительное давление"

Главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири раскрыл детали экстренной посадки самолета, который летел из Греции в Литву несколько недель назад.
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Инцидент, произошедший в белорусском аэропорту 23 мая 2021 года, возмутил европейских властей. В тот день самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщений о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич. После посадки сообщения о бомбе не подтвердились, а блогер был задержан.

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Майкл О’Лири заявил, что отклонение от рейса было преднамеренным нарушением всех авиационных правил. Также, по словам ирландского предпринимателя, белорусские диспетчеры уверяли пилотов рейса, что получили "реальную угрозу"; говорили, что на борту взорвется бомба, если самолет войдет в воздушное пространство Литвы.

Также О’Лири рассказал, что капитан несколько раз просил минское УВД предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что авиакомпания не отвечает на телефонные звонки, что не соответствовало действительности.

О’Лири уверяет: на экипаж оказывалось "значительное давление", чтобы самолет приземлился в аэропорту Минска. Как только борт оказался на земле, в салон зашли несколько неизвестных людей. Они держали видеокамеры и хотели, чтобы экипаж сказал, что посадка в Белоруссии была добровольной, но таких слов они не услышали.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) готовит доклад по инциденту, произошедшему в аэропорту столицы Белоруссии. Он будет представлен в течение двух недель.

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Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 21:37 Источник: The Irish Times ✓ Надежный источник

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