Полиция нашла два тайника с 1,4 тонны кокаина

В контейнерах, который прибыли в испанский порт Бильбао из Южной Америки, сотрудники полиции обнаружили два тайника. Злоумышленники попытались спрятать там кокаин. Объемы поставок потрясают воображение – местные власти конфисковали 1,4 тонны порошка. Общая стоимость находки на черном рынке оценивается в 86 миллионов евро (свыше 75 миллиардов рублей).
Популярные темы форума
Я устала от своей красоты...
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Что вы думаете о браке?
ПРОЩАЙТЕСЬ! ФОРУМУ КИДРЫК.
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?
5 простых утверждений о скачать программы для андроид бесплатно на русском Разъяснения
Не известно фактологическую Заявления о скачать игры на андроид на русском
В реклайнер купить Дневники
5 простых фактов о анатомические кресла Описываемые