Собака Байдена набросилась на человека

Во время прогулки по южной лужайке Белого дома овчарка президента США Джозефа Байдена по кличке Мейджор набросилась на человека, передает телеканал "360". Пострадавшего – им оказался работник службы национальных парков США – осмотрели врачи. Сообщается, что серьезных травм в ходе нападения он не получил. Сообщается, что это не первый раз, когда питомец Байдена кусает людей.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Мне всю жизнь запрещали
Разлюбил
лицемеры
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
Розовая пантера это Бузова