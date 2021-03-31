Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Среда
31 марта
Лента новостей
08:45
Вскрылись сенсационные подробности о матери детей Киркорова: Анастасия Стоцкая?
08:45
"Пора Галкина менять": Пугачева засветилась на вечеринке с молодым поклонником
08:39
"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу
08:37
Собака Байдена набросилась на человека
08:19
Россиян предупредили о новых заморозках
06:48
"Протухший продукт": Сябитова смешала мужчин с грязью
04:06
"Нас рассекретили": Самойлова борется с серьезной зависимостью
02:23
Что не поделили Миронов и Мордюкова на съемках комедии "Бриллиантовая рука"
00:14
Пирушка с друзьями обошлась Ивлеевой по цене шикарной квартиры Москве
22:05
Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара
21:46
Под Тверью 50-летняя женщина умерла в беседке от переохлаждения
21:39
Журналисты подсчитали все подтасовки в пользу Байдена на президентских выборах в США
21:27
"Жалкое зрелище": дочь и внучка опозорили Долину на всю страну
21:03
Молодая мама из Твери борется со страшным диагнозом: рак легких 4 стадии
20:57
СМИ: Устроивший перестрелку с силовиками в Мытищах мужчина погиб
20:45
На севере Москвы загорелся многоэтажный дом
20:29
На похоронах президента Танзании в давке погибли 45 человек
20:14
Крид променял ночь с Нюшей на дикий секс с медведем
19:48
В Кургане подросток обстрелял два автобуса из пневматического пистолета
19:33
"Надо делать операцию": охрипшая Стриженова записала видео из палаты
19:20
Как тебе такое, Бузова? Замужняя Бородина сделала приворот на Манукяна
18:59
Шквал огня и взрывы: Появились подробности перестрелки жителя Мытищ со спецназом
18:42
Месть королевской семье: Раскрыта подноготная резонансных заявлений Маркл
18:37
За голову Моргенштерна назначили цену: Почему так дешево?
18:30
"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ
18:14
Эксперт Карбалевич рассекретил план Лукашенко: Готовит новую Конституцию под самого себя
18:02
"Какая же тростиночка трепетная": Харламов оценил эротичные изгибы актрисы на фоне слухов о романе
18:00
"Лентяйке понадобились деньги": слившейся в объятьях с дочерью Успенской отказались верить
17:39
Жертва "скопинского маньяка" требует возбудить новое уголовное дело после громкого интервью для Собчак
17:37
Ведущий Первого канала написал заявление на Моргенштерна
17:27
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе перевернулся корабль
17:10
"Несломленная" актриса Марина Коняшкина сбежала из тюрьмы и узнала об исчезновении дочери
17:09
Разодевшуюся не по возрасту Водонаеву приложили за нелепый вид: Обхохочешься
16:58
Придется лечь под нож: стало известно об операции Светланы Ходченковой
16:48
"Позорище и выскочка": Тодоренко затравили за поддакивание Киркорову
16:45
"Ничего не жалко": Крид похвастался многомиллионными тратами
16:37
В Пермском крае две школьницы пострадали из-за свалившегося с крыши снега
16:34
Раскрыты причины нежелания Байдена звонить Зеленскому: Тема Украины токсична для него
16:31
"Секс с кумом, понимаете?": оказавшаяся в постели с приятелем мужа актриса боялась вызвать отвращение
16:15
Оплеванный Губерниев взвыл после нападок
16:10
"Какая убогая показуха": Айзу Долматову и Олега Майами растоптали после расставания
15:53
Заплаканная Водянова без макияжа взбудоражила публику
15:46
Внучка на могиле Гурченко сделала громкое заявление о новых судах за наследство
15:45
"Пластика была": раскрыт главный секрет молодящейся Агузаровой
15:41
"Это мой муж": экс-супруга Ефремова показала своего сожителя
15:30
Тяжелобольная звезда "Дочери посла" и "Черной любви" попала к врачам после обвинений во вранье о недуге
15:23
В Подмосковье нашли труп студента с ножевыми ранениями
15:23
"Стали резать, рвать": кровь перестала поступать к мозгу известного певца
15:21
"Он побил бы меня!": Прохор Шаляпин на коленях молил о прощении на могиле Федора Шаляпина
15:18
Елене Летучей грозит штраф в миллион рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ
"Правда под запретом": Карина Мишулина публикует разоблачительные документы об отце и "брате"
История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз
"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
Происшествия

Собака Байдена набросилась на человека

прочитано 111 раз

Во время прогулки по южной лужайке Белого дома овчарка президента США Джозефа Байдена по кличке Мейджор набросилась на человека, передает телеканал "360". Пострадавшего – им оказался работник службы национальных парков США – осмотрели врачи. Сообщается, что серьезных травм в ходе нападения он не получил. Сообщается, что это не первый раз, когда питомец Байдена кусает людей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 31 марта 2021, 08:37 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски

Певицу выставили в порочном виде
Шоу-бизнес

"Нас рассекретили": Самойлова борется с серьезной зависимостью

Модель занималась этим долгое время
Шоу-бизнес

Пирушка с друзьями обошлась Ивлеевой по цене шикарной квартиры Москве

Теледива озвучила шокирующую сумму
Шоу-бизнес

"Протухший продукт": Сябитова смешала мужчин с грязью

Телесваха дала женщинам полезный совет

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+