Москвича обокрали на два миллиона

Житель Москвы обратился в полицию. Он рассказал, что у него пропал мобильный телефон, после чего с его банковского счета пропало свыше 2,1 миллиона рублей, передает сетевое издание "Москва 24". Правоохранительные органы установили, что это были взаимосвязанные вещи – злоумышленники воспользовались похищенным телефоном для доступа к накоплениям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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