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Происшествия

В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей и взрослый

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В Новой Москве произошла трагедия. По данным, которые распространяет российская пресса, в жилом доме загорелась квартира.

В результате случившегося, по последним данным, погибли двое детей, а также взрослый гражданин. Изначально говорилось о двух погибших детях. Позже телеграм-канал Baza сообщил, что еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался. Уточняется, что пострадали более десяти человек. Обстоятельства ЧП устанавливают эксперты. Уже возбуждено уголовное дело, сообщает Пятый канал.


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Автор: 6 февраля 2021, 17:23 Источник: Baza ✓ Надежный источник

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