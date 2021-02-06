В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли двое детей и взрослый

В Новой Москве произошла трагедия. По данным, которые распространяет российская пресса, в жилом доме загорелась квартира.
В результате случившегося, по последним данным, погибли двое детей, а также взрослый гражданин. Изначально говорилось о двух погибших детях. Позже телеграм-канал Baza сообщил, что еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, скончался. Уточняется, что пострадали более десяти человек. Обстоятельства ЧП устанавливают эксперты. Уже возбуждено уголовное дело, сообщает Пятый канал.
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