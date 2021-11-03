В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12

В Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12. Он пропал с радаров, когда начал заходить на второй круг. Воздушное судно упало в семи километрах от столицы региона. На место крушения тут же выехали четыре бригады скорых и две – медицины катастроф.
На борту находились восемь человек – граждане России, Белоруссии и Украины. Выжить никому не удалось. Как сообщает "Царьград", на место крушения также прибыл губернатор Иркутской области.
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