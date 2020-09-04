Жуткое столкновение двух автобусов в Анапе: одна из пострадавших скончалась

В пятницу в Анапе произошло столкновение двух автобусов. Один из них был вахтовым, другой – заказным.
Инцидент произошел на объездной дороге неподалеку от поселка Витязево. В одном из автобусов ехали два человека, в другом – девять. В результате пострадали девять человек, восемь из которых были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Вскоре одна из пострадавших скончалась, сообщает RT.
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