В Москве сантехник похитил у клиентки 250 тысяч рублей

В Москве сантехник похитил крупную сумму у клиентки. Уточняется, что речь идет о 250 тысячах рублей.
По данным РИА ФАН, заначка находилась под ванной. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.
В Москве сантехник похитил крупную сумму у клиентки. Уточняется, что речь идет о 250 тысячах рублей.
По данным РИА ФАН, заначка находилась под ванной. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.
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