Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский Boeing, летевший из Москвы в Красноярск, экстренно сел в Шереметьево. По предварительным данным, такое решение было принято из-за сработавшего датчика неисправности.
В результате случившегося никто не пострадал, пишет Москва 24. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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