Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове

Любовница погибшего рэпера Энди Картрайта разоткровенничалась. Надежда Романенко раскрыла шокирующие детали отношений музыканта с супругой Мариной Кохал.

Молодая женщина рассказала, что друзья познакомили ее с музыкантом в 2014 году. Тогда они не заинтересовались друг другом. Отношения между ними завязались спустя три года после встречи в компании общих приятелей. На тот момент Энди Картрайт был женат.

Влюбленные проводили вместе время в квартире друга, затем Романенко сняла квартиру недалеко от дома артиста. О новом романе мужа Кохал узнала с помощью социальных сетей. Женщина прочитала личную переписку музыканта, после чего сообщила ему, что знает обо всем.

С тех пор, по словам Романенко, в семье Картрайта начались проблемы. Супруга всеми возможными способами пыталась вернуть музыканта. Так, Кохал заявила, что у нее обнаружили СПИД, и убедила рэпера сдать анализы. Артисту пришлось на время прекратить встречи с любовницей.

Кохал не хотела разводиться с музыкантом. Каждый раз, когда Картрайт заводил разговор о расставании, жена устраивала ему скандалы и шантажировала ребенком. Кроме того, Марина часто звонила сопернице и называла своего мужа алкоголиком и лунатиком.

Романенко отметила, что состояла в прекрасных отношениях с рэпером. В марте 2020 года Энди Картрайт в шутку предложил ей стать его супругой. Но их разлучила пандемия коронавируса. В последний раз влюбленные говорили ночью 25 июля. В тот же день артист умер.

Напомним, останки музыканта были обнаружены на прошлой неделе в одной из квартир Санкт-Петербурга. По версии следователей, Марина Кохал убила Энди Картрайта после ссоры. Затем жена расчленила тело знаменитости.