В Москве нашли брошенную коляску с ребенком

На западе российской столицы нашли брошенную коляску, в которой находился маленький ребенок. Малыша удалось обнаружить благодаря местным жителям, которые пожаловались в полицию на громкий плач, доносившийся с улицы.
Ребенок был передан сотрудникам медучреждения. Сейчас правоохранители разыскивают родителей малыша.
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