Объявлено о втором взрыве в Бейруте

В Бейруте произошел повторный взрыв, передает URA.Ru со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия". Напомним, ранее в Сети появилось видео мощного взрыва в грузовом порту города. По предварительным данным, причиной послужил пожар на складе пиротехники. Масштабы произошедшего поражают. Информация о жертвах и пострадавших устанавливается.
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