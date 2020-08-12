Турецкий политик попался на двойном убийстве

В городе Адана были убиты брат и мать помощника губернатора провинции Хатай Тогла Полата. Выяснилось, что преступление совершил сам политик. Родственников он застрелил из пистолета, передает РИА ФАН. Сообщается, что Тогла Полат приехал в родной город на суд, посвященный разделению участка земли. Однако договориться с семьей миром ему, судя по всему, не удалось.
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