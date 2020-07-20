Пираты захватили в плен семерых россиян

Утром 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, находившийся в Гвинейском заливе в 210 милях от побережья Бенина, передает телеканал "360". Бандиты захватили 13 членов экипажа, из которых семеро – россияне. К танкеру направлен корабль для оказания помощи. Посольство выясняет все обстоятельства произошедшего.
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