Момент смертельного тарана автобусом остановки в Москве попал на видео

Камеры наружного наблюдения сняли на видео момент наезда рейсового автобуса на остановку общественного транспорта возле дома №15 по Ставропольской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Сообщается о нескольких пострадавших и одной погибшей. Жертвой оказалась 43-летняя женщина, передает Пятый канал.
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