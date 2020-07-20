Момент смертельного тарана автобусом остановки в Москве попал на видео

Камеры наружного наблюдения сняли на видео момент наезда рейсового автобуса на остановку общественного транспорта возле дома №15 по Ставропольской улице в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Сообщается о нескольких пострадавших и одной погибшей. Жертвой оказалась 43-летняя женщина, передает Пятый канал.