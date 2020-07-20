В больницу попал король Саудовской Аравии

В больницу Эр-Рияда попал 84-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает Life. Монарху предстоит пройти обследование из-за воспаления желчного пузыря.
В больницу Эр-Рияда попал 84-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает Life. Монарху предстоит пройти обследование из-за воспаления желчного пузыря.
Коллектив певца переживает тяжелые времена
Шоумен напомнил о своем существовании
Блогер делится советами
Артист пугает народ
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Кто по мне случал?
Разные религии с парнем
Когда уже поздно рожать?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Напились на свадьбе изменила мужу
Влюбился в маму друга
Как мужики так быстро находят замену?
Украинская кровь