В США разбился военный истребитель F-16 Viper. Известно, что ЧП произошло в штате Нью-Мексико.
По данным издания РИА ФАН, летчику удалось выжить. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
В США разбился военный истребитель F-16 Viper. Известно, что ЧП произошло в штате Нью-Мексико.
По данным издания РИА ФАН, летчику удалось выжить. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
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