Умер бывший мэр Архангельска Валентин Власов

Умер бывший российский дипломат, экс-мэр Архангельска Валентин Власов. Ему было 73 года.
О трагедии сообщили в пресс-центр правительства Архангельской области. Уточняется, что похороны прошли в Москве 8 июля на Троекуровском кладбище.
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