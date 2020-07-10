На юго-западе Москвы в жилом доме загорелась квартира

На юго-западе столицы в жилом доме загорелась квартира. Работникам экстренных служб удалось спасти пять человек.
По данным RT, площадь возгорания на данный момент неизвестна. На месте ЧП работают специалисты.
На юго-западе столицы в жилом доме загорелась квартира. Работникам экстренных служб удалось спасти пять человек.
По данным RT, площадь возгорания на данный момент неизвестна. На месте ЧП работают специалисты.
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