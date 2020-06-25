У берегов Норвегии сел на мель корабль из России

У побережья Норвегии сел на мель рыболовецкий траулер, передает Пятый канал. Оказалось, что это российское судо. На его борту находятся 35 человек. И хоть владелец корабля уверяет, что ситуация находится под контролем, известно о пробоине в корме, через которую в трюм поступает вода.
К месту происшествия уже выдвинулись спасатели. Кроме того, возле терпящего бедствия корабля находятся два норвежских судна.
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