После скандала с парадом Победы солдату-срочнику поставили диагноз

Крупного скандала на параде Победы 24 июня удалось избежать благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСО и ФСБ. Был переведен в резерв солдат-срочник, после чего он в гневе разбил прикладом стекло машины. Молодой человек заявил, что из этого автомобиля его облучали. "Это классический пример параноидального синдрома, то есть бреда", – цитирует URA.Ru психоаналитика Владимира Файнзильберга.
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