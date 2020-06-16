За подготовку убийства оскорбившего Путина журналиста в Грузии задержали россиянина

Служба государственной безопасности Грузии задержала гражданина России, которого подозревают в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии, передает URA.Ru. Имя этого работника СМИ прогремело на всю Россию после того, как тот в эфире своей программы оскорбил президента Владимира Путина, а также всех россиян.
О планах россиянина грузинским спецслужбам стало известно от их украинских коллег. Официально россиянина обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельных документов. Подробности произошедшего устанавливаются.
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