В московском "Ашане" произошла стрельба

В одном из московских супермаркетов произошла стрельба. Уточняется, что подозреваемый в краже мужчина произвел выстрелы из травматического пистолета.
В результате случившегося пострадал охранник "Ашана", пишет телеграм-канал "Mash". Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция.
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