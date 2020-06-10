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Происшествия

В московском "Ашане" произошла стрельба

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В одном из московских супермаркетов произошла стрельба. Уточняется, что подозреваемый в краже мужчина произвел выстрелы из травматического пистолета.

В результате случившегося пострадал охранник "Ашана", пишет телеграм-канал "Mash". Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция.

Автор: 10 июня 2020, 21:50 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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