В Москве у фельдшера скорой помощи украли больше миллиона рублей

В Москве у фельдшера скорой украли более миллиона рублей. Уточняется, что эти деньги медработник заработал во время борьбы с COVID-19.
По данным телеграм-канала "Mash", врач пострадал от действий мошенников. Потерпевший поверил злоумышленникам, которые представились сотрудниками банка, и сообщил им личные данные.
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