СМИ: в Новой Москве обрушился мост

В Новой Москве произошел серьезный инцидент. Уточняется, что обрушился мост, проходящий через реку Незнайка.
По данным "Царьграда", после ливней опоры переправы были повреждены, что и стало причиной ЧП. На данный момент информации о пострадавших нет.
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