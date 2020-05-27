На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем

Актер Иван Оганесян, который снимался в сериале "Моя прекрасная няня", оказался под прицелом. Нападение совершил неизвестный мужчина с охотничьим ружьем.

Инцидент произошел на участке подмосковного поселка "ДНТ Топаз". На территорию Ивана Оганесяна ворвался сосед в нетрезвом состоянии. Мужчина вел себя крайне агрессивно. На защиту семейства актера бросилась собака. Сосед выстрелил в животное. От полученных ран домашний питомец скончался прямо на глазах пятилетних дочерей-близняшек Ивана.

Адвокат Оганесяна сообщил, что на нападавшего завели уголовное дело за покушение на убийство. По мнению юриста, необходимо также наказать мужчину за жестокое обращение с животным.

Для родных актера произошедшее стало настоящим ударом. Собака была членом семьи, поэтому проститься с ней всем очень тяжело. Кроме того, участники инцидента теперь переживают за свою безопасность.

Напомним, это не единственный случай, когда Оганесяну угрожали убийством. Дело в том, что актер участвовал в мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году. Тогда в здание Театрального центра на Дубровке ворвались террористы. Актер вместе со зрителями постановки был в заложниках три дня.