Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы

В результате прогремевшего взрыва днем 9 апреля пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. У нее диагностирована травма руки.
Повреждения получили металлоконструкции, из окон вылетели стекла. Они рухнули на припаркованные внизу и проезжавшие мимо автомобили, передает Пятый канал. По словам очевидцев, осколки попали в открытое окно внедорожника, из-за чего его водитель получил травмы.
По имеющейся информации, ЧП произошло во время проведения ремонта на девятом этаже бизнес-центра. Там взорвался водонагреватель. Согласно данным МЧС, несущие конструкции здания не повреждены.
Одна из свидетельниц случившегося сообщила, что офис, в котором произошел взрыв, частично пустует из-за всеобщей самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса. Однако часть сотрудников – около 50 человек – в нем все же находились. Все они были эвакуированы.
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