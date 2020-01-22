Появилось сообщение о минировании станций московского метро

В Москве проверяют анонимные сообщения о минировании 33 станций метрополитена. О ситуации рассказал представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы взрывов получили все станции метро на буквы А и Б – всего 33 станции. Эвакуации – по крайней мере пока – не проводятся", – цитирует источника RT. Напомним, что 20 января в Москве сообщалось о "минировании" 85 школ и 20 торговых центров.
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