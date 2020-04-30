Под Москвой вандал повредил купол часовни

В подмосковной Коломне задержали мужчину, который повредил стеклянный купол часовни Александра Невского. Инцидент произошел на площади Двух Революций, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В отношении 31-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело о вандализме. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Другие подробности устанавливаются.
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