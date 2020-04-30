В Подмосковье мужчина осквернил могилу бывшей возлюбленной

В подмосковной Рузе задержали мужчину, который осквернил место захоронения бывшей сожительницы. Злоумышленник поджег венки и цветы на могиле женщины.
О случившемся сообщила сестра умершей. Правонарушителя уже задержали полицейские. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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