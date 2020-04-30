На Украине голая женщина разгуливала по улице с отрезанной головой дочери

В Харькове произошло чудовищное ЧП. Средь бела дня по улице разгуливала голая женщина, которая держала пакет с отрезанной головой несовершеннолетней дочери.
По данным НСН, жительница Незалежной была в этот момент с ножом. О том, что именно произошло, предстоит выяснить следователям.
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