Россиянка ударила соотечественницу ножом в центре Нью-Йорка

В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали россиянку. Женщина пыталась зарезать соотечественницу.
Злоумышленнице удалось нанести несколько ударов ножом оппонентке. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители, пишет телеканал "360".
В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали россиянку. Женщина пыталась зарезать соотечественницу.
Злоумышленнице удалось нанести несколько ударов ножом оппонентке. В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители, пишет телеканал "360".
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