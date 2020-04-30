На севере Москвы вспыхнул пожар

На севере российской столицы произошел пожар. Вспыхнуло помещение на втором этаже одного из зданий.
По данным издания "Москва 24", возгорание удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.
На севере российской столицы произошел пожар. Вспыхнуло помещение на втором этаже одного из зданий.
По данным издания "Москва 24", возгорание удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.
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